La kermesse "Insieme si può" in collaborazione con il Siulp ha messo in evidenza l'impegno della Polizia di Stato al servizio del territorio

Uno spettacolo comico per richiamare ai valori della legalità e della lotta alle mafie. A Roccella Jonica, dopo lo stop causa pandemia, è tornata in scena la kermesse organizzata dall'associazione "Insieme Si può" di Francesco Minici e dal Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia. Durante la serata, condotta da Max Laudadio con la regia di Marzio Rossi e dedicata alla memoria del giurista Antonio Mazzone, sul palco si sono alternati artisti della scena comica nazionale. Ad intrattenere il pubblico del teatro al castello l’irriverenza di Roberto Lipari, le esilaranti gag dei Panpers, la satira di Enzo e Sal e i travestimenti del reggino Gennaro Calabrese.

«Sono iniziative che organizziamo ormai da ben 21 anni - ha spiegato Francesco Minici - che hanno il merito di andare oltre il metodo cattedratico e stare insieme ai cittadini, in maniera divertente e ludica, con un linguaggio semplice per far vedere in particolare ai giovani che le istituzioni e la Polizia di Stato non sono antagonisti ma sono alleati e amici. Il concetto della polizia di prossimità che si esprime in maniera piena attraverso queste attività. Abbiamo avuto la gioia di condividere questo percorso insieme a grandi personaggi dello spettacolo, tutti grandi artisti che vengono in Calabria, gratuitamente, per condividere questo momento che è la parte finale di un percorso che durante l'anno facciamo con le scuole, insieme ai ragazzi, che sono il riferimento primario del nostro lavoro».

In platea anche il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ed il Questore Bruno Megale, il quale ha ricevuto un premio speciale per l’attività svolta del commissariato di Siderno. A portare i saluti della Città Metropolitana di Reggio Calabria il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio, che hanno ringraziato gli organizzatori dell'evento mettendo in evidenza l'attività le numerose attività che il Siulp organizza da anni sul comprensorio metropolitano, impegnandosi in iniziative che hanno un impatto sociale molto importante sul territorio.