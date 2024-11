Le riprese del film Bond 25 , che ha come protagonista l'attore britannico Daniel Craig , inizieranno domani mattina a San Nicola Arcella. Per l'occasione, la sindaca Barbara Mele ha emesso una apposita ordinanza

A meno di 24 ore dall'inizio delle riprese del film hollywoodiano "Bond 25 - No time to die", nell'alto Tirreno cosentino c'è grande fermento. In attesa dell'arrivo a San Nicola Arcella di James Bond, l'agente 007 più famoso al mondo, ci si organizza per accaparrarsi una posizione favorevole, muri, finestre e balconi, dalla quale assistere alle scene che si gireranno domattina. Sarà infatti impossibile accedere sino al punto in cui sarà allestito il set, l'area dell'Arcomagno, o eludere le misure di sicurezza che saranno attuate a partire già da stasera. Tuttavia, osservando le disposizioni, sarà possibile osservare da lontano. L'agente segreto britannico sarà interpretato, come nelle ultime pellicole della saga Bond movie, dall'affascinante 51enne Daniel Craig. Insieme a lui, prenderanno parte alle scene tante altre stelle del panorama televisivo e cinematografico internazionale, come Lashana Lynch, 31 anni, londinese di origini giamaicane.

Emozione unica

La notizia della riprese del film a San Nicola Arcella ha subito suscitato grande interesse. Dalle istituzioni locali, però, finora non era arrivata nessuna conferma e non solo (pare) per questioni scaramantiche. La firma che ha siglato l'accordo definitivo tra la produzione cinematografica e l'amministrazione guidata da Barbara Mele, infatti, sarebbe arrivata solo nelle ultime ore.

L'ordinanza che disciplina la circolazione stradale e pedonale

La sindaca, per l'occasione, ha emesso una ordinanza sindacale che la disciplina la circolazione stradale e pedonale. E' istituito temporaneo divieto di accesso e di sosta nelle seguenti aree: parcheggio Via Nazionale (attiguo alla Crai) dalle 00.01 del 22/9 alle 23:00 del 24/9; nel tratto di strada a partire dall'incrocio con la SP1-in direzione Località Marinella- fino al parcheggio del ristorante Furano nei giorni 22 e 23 è vietata la sosta con rimozione forzata; il tratto di strada - incrocio SP1 in direzione località Marinella Spiaggia è temporaneamente percorribile in doppio senso di marcia per i soli mezzi tecnici ed è inoltre vietata la sosta con rimozione forzata nei giorni 22 e 23 settembre.

È inoltre vietata la sosta con rimozione forzata in tutta l'area antistante i lidi "La Rotonda" e “La Roccia del Sub”, è consentito invece l’accesso pedonale ai lidi, ad esclusione dei lidi Nettuno e Pamela. Relativamente al lido Nettuno l’accesso è vietato solo il 23/9 quanto al lido Pamela è vietato l’accesso dal 20/9 al 24/9. Per la discesa a mare in località Marinella, nei giorni 22 e 23 è istituito il servizio navetta Preite dalle ore 9 alle 14 e dalle 16 alle 19.

I parcheggi

A fronte dei divieti di circolazione, si rende noto che diverse aree parcheggio saranno a disposizione della popolazione. Ecco dove e quando: Lido Marinella 22/09 aperto al pubblico – chiuso 23/09; Lido Nettuno 22/09 aperto al pubblico – chiuso 23/09. I lidi di località Marinella seguiranno invece il seguente programma: lido Pamela chiuso dal 20/09 al 25/09 incluso; lido Nettuno chiuso solo il 23/09; lido Smeraldo sempre aperto al pubblico; lido Marinella sempre aperto al pubblico; lido San Nicola sempre aperto al pubblico.

Si comunica inoltre che il ristorante "Il furano" sarà sempre aperto ai suoi clienti inclusa l'area parcheggio, fatta eccezione per la giornata del 23/9. Il ristorante "La marinella" sempre aperto.