Crotone - Un happening a metà tra manifestazione di protesta e lezione a cielo aperto, in materia di tutela dei beni culturali. E' stata soprattutto questo la manifestazione promossa nell'area archeologica di Capo Colonna a Crotone dove in tanti si sono ritrovati dopo l'appello lanciato dall'hastag #salviamocapocolonna. Musica e cultura contro un progetto per la pavimentazione dell'area di fronte al Santuario della Madonna dove sono venuti alla luce manufatti di epoca romana.