Applausi e standing ovation per lo spettacolo “Nacque al mondo un sole” produzione originale di Chiara Giordano per gli 800 anni del Santo
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Massimiliano Natale
Nell’affascinante contesto del Parco Archeologico di Scolacium a Roccelletta di Borgia, là dove la storia millenaria incontra il soffio della cultura contemporanea, protagonista la maestosa Basilica Normanna — accarezzata da un disegno luci di rara suggestione e da un'atmosfera d'elegiaca intimità —, si è celebrata una vera e propria liturgia laica con lo spettacolo "Nacque al mondo un sole – XI Canto". La produzione originale di Armonie d’Arte Festival nasce da un progetto della direttrice artistica Chiara Giordano per celebrare gli 800 anni di San Francesco d’Assisi e la dimensione più ampia della spiritualità.
Un viaggio denso e vibrante che ha intrecciato l’anima francescana con l'universo ermetico e concettuale di Franco Battiato e la poesia senza tempo di Dante Alighieri. Al centro della scena, la presenza carismatica di Sergio Assisi: una prova attoriale ineccepibile, capace di governare una materia poetica altissima con straordinaria misura e intensità drammaturgica, senza facile retorica emotiva. La sua voce ha dato vita ai versi immortali dell'XI Canto del Paradiso e del Cantico delle Creature, per poi addentrarsi nell'esegesi spirituale di Battiato — da "L'oceano di silenzio" e "L'ombra della luce" fino a una struggente ed essenziale declamazione de "La cura".
Ad avvolgere il testo, la trama musicale tessuta con estrema energia e precisione dal M° Francesco Costa alla guida dell'impeccabile Ensemble e Coro Lirico Siciliano, tra le note inedite di Vincenzo Palermo e Francesco Perri, la struggente melodia di Riz Ortolani ("Fratello sole, sorella luna") e le pagine più amate di Battiato. Un crescendo emozionale esploso nel finale sulle note de "L'era del cinghiale bianco" e "Centro di gravità permanente", che ha trascinato il pubblico — accorso numeroso — in una standing ovation travolgente e interminabile.