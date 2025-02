Coma_Cose, Brunori, Irama, Olly e Gabbani sono i 5 Big nella Top 5 della terza serata di Sanremo 2025, in cui si sono esibiti i 14 artisti che non erano saliti sul palco mercoledì.

Una Top 5 scaturita dalla somma del televoto più il voto della giuria delle radio. L'ordine in cui sono stati annunciati da Carlo Conti è però, come nelle sere precedenti, casuale e non in ordine di posizione in classifica.