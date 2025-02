La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricca di emozioni, tra esibizioni, ospiti e momenti di spettacolo che sapranno sorprendere il pubblico. Stasera, mercoledì 12 febbraio, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40, saliranno sul palco 15 big pronti a sfidarsi con i loro brani inediti, in una scaletta che mescola generi e stili diversi, dal pop al rap, passando per il cantautorato e le sperimentazioni più audaci.

A guidare la serata, come sempre, sarà Carlo Conti, affiancato da tre co-conduttori d’eccezione: la modella e icona di stile Bianca Balti, il poliedrico Cristiano Malgioglio e l’irresistibile Nino Frassica, che promette di portare il suo umorismo surreale anche sul palco dell’Ariston.

Tra gli artisti più attesi, Achille Lauro con Incoscienti Giovani, brano che ha già fatto parlare di sé per il suo testo intimo e potente, Elodie con Dimenticarsi alle 7 e Giorgia, che torna in gara con La cura per me, canzone che molti già definiscono una delle più emozionanti di questa edizione.

Oltre ai 15 big, la serata darà spazio anche alla prima parte della competizione riservata alle Nuove proposte. Sul palco si esibiranno Alex Wyse con Rockstar, Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes), Settembre con Vertebre e Vale LP insieme a Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Solo due di loro accederanno alla terza serata, in base al voto del pubblico e della giuria demoscopica.

Ecco la scaletta ufficiale dei 15 artisti in gara e l’ordine di uscita:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani Serena Brancale – Anema e core Bresh – La tana del granchio Lucio Corsi – Volevo essere un duro Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Elodie – Dimenticarsi alle 7 Fedez – Battito Giorgia – La cura per me Marcella Bella – Pelle diamante Francesca Michielin – Fango in paradiso Rkomi – Il ritmo delle cose Rocco Hunt – Mille vote ancora Rose Villain – Fuorilegge The Kolors – Tu con chi fai l’amore Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Pronti per un’altra serata piena di musica e sorprese? Il palco dell’Ariston è già caldo, e questa seconda serata promette di regalare momenti indimenticabili.