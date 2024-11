Marco Bocci, Ksenia Rappoport, Mario Adorf e Barbara Bouchet. È questo il cast del film “Calibro 9” che sarà girato a Catanzaro per la regia di Toni d’Angelo, figlio del noto cantante Nino d’Angelo. Ad annunciare i dettagli della prima produzione cinematografica nella città capoluogo, targata Minerva Pictures con Rai Cinema , Gapbusters e con la collaborazione del Mibac, sono stati il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il presidente del consiglio comunale Marco Polimeni, il sovrintendente della Fonazione Politeama e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival Gianvito Casadonte, il produttore Gianluca Curti. Il film verrà girato tra Catanzaro, Milano e Belgio. L’inizio delle riperse è previsto per il prossimo 24 giugno. Si propone come ideale proseguo del capolavoro di Fernando Di Leo, Milano Calibro 9. Sarà un film che traccia un ponte ideale tra il racconto della malavita di fine anni '70 e il contesto criminale di oggi. Il tutto narrato attraverso un amore impossibile, ostacolato da legami profondi come il sangue che scorre nelle vene dei protagonisti.