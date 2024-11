Il piccolo borgo e la Calabria diventeranno capitali dello sviluppo turistico dal 29 settembre al primo ottobre 2017

Punto di riferimento degli operatori turistici calabresi e del sud Italia, con relatori di caratura nazionale, il Festival dell’Opitalità è l’evento organizatto da Evermind Home for Creativity, Fare Digital media e dal club reggino del Touring Club.



Valorizzazione dei beni territoriali e culturali fino alle tecnologie digitali più utili per lo sviluppo delle aziende turistiche, focus sul prodotto turistico, capacità di accogliere e ospitare viaggiatori e visitatori in maniera sincera e in sinergia con le eccellenze, anche umane, del territorio calabrese, questi i temi e gli obiettivi del festival.

Tutto il paese verrà coinvolto in diverse iniziative ed incontri, consultabili sul sito web ufficiale del festivale, con opportunità concrete per giovani e meno giovani che hanno deciso di puntare per il proprio futuro sul settore turistico e sulla valorizzazione del proprio territorio.

L’evento di Scilla è la tappa finale di un educational tour dal nome significativo “Calabria Ispirata”, un percorso dedicato a media ed influencer nazionali che proprio in questi giorni stanno esplorando la Calabria entrando in contatto con alcune delle buone pratiche turistiche, culturali e ambientali d’eccellenza della regione, ribaltando una immagine ancora troppo stereotipata in favore della scoperta di ciò che molti non si aspettano di trovare in Calabria.

Il gruppo di otto influencer, accompagnato da Roberta Caruso di Home4Creativity di Montalto Uffugo, giungerà a Scilla proprio venerdì 29 settembre. Giornalisti, travel blogger e social influencer dopo aver esplorato la regione si troveranno a conoscere tante altre best practice dalla viva voce dei loro creatori. Una vera full immersion nella Calabria più bella che va raccontata e promosso.

Durante la tre giorni, anche la presentazione di “La Calabria raccontata gli italiani”, di Domenico Nunnari edito da Rubettino, un’altra eccellenza calabrese. Sabato pomeriggio presso il Castello Ruffo saranno due gli appuntamenti di formazione gratuita aperti a tutti sui temi del turismo digitale mentre domenica il Festival si concluderà con un’InstaWalk, passeggiata “promozionale”, per le vie del paese e del borgo di Chianalea. Perché non c’è turismo senza sincera condivisione.