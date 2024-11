'La prima tv calabrese a trasmettere in HD'. Premiato l'editore di LaC, Domenico Maduli.

Crotonei (Crotone) - "Cultura e informazione sono fondamentali per il rilancio della Calabria". Questo il messaggio che l'imprenditore Domenico Maduli ha voluto dare con l'acquisto di Rete Kalabria, poi divenuta LaC. Il leader del Gruppo Pubbliemme è stato premiato al “Secondo galà della tv locale”, organizzato da Marcello Le Piane, premio che ogni anno valuta le migliori esperienze nelle tv locali della Calabria. E tra queste all'avanguardia c'è LaC, premiata come "Prima tv calabrese a trasmettere in HD". A ritirare il premio Francesco Brogna, direttore commerciale del Gruppo Pubbliemme.



"Abbiamo rilevato ReteKalabria per impedire la morte di una voce dell'informazione calabrese, per dare voce al territorio, per favorire la rinascita della Calabria - ha dichiarato l'editore Domenico Maduli - La Regione potrà ripartire solo se si risveglia il tessuto sociale e culturale, e per fare ciò l'informazione è fondamentale".



LaC non è una semplice televisione locale, ma vuole essere l’avvio di una nuova era comunicativa. E' televisione digitale in Hd, ma è visibile anche in streaming su tutto il territorio nazionale e da tutti i supporti (ip-tv). E' un primo passo per la Pubbliemme, gruppo fondato da Maduli, che ha lanciato contestualmente un portale di informazione (lacnews24.it) e si prepara a lanciare altri 'prodotti', come LaC Airport (all’aeroporto di Lamezia Terme), per diventare un collettore di comunicazione globale per il territorio meridionale.



L’attenzione dell’editore è perciò rivolta più al contenuto che al mezzo. In primo luogo l’informazione h24 di LaC, con i suoi cinque telegiornali rigorosamente in diretta, fruibili anche sul web. Affiancata da vari programmi di approfondimento, come L’Inviato Speciale e A Sangue Freddo, Perfidia e Sabato in Onda, 30 minuti, e culturali, come Expo Calabria e Filo Diretto, Fede in Calabria (visibili anche on demand sul web). L’obiettivo è creare una offerta editoriale che vada incontro alle esigenze, alle preferenze, di ogni utente, e che abbia anche una funzione di ‘stimolo’ per la regione, per le sue istituzioni e per tutti i cittadini.