Il trapper milanese ha fatto cantare e ballare per quasi due ore gli oltre cinquemila fan per il primo appuntamento della kermesse estiva del Comune di Isola Capo Rizzuto

Un successo annunciato! Concerto sold-out per Sfera Ebbasta ieri sera al porto turistico di Le Castella, che ha segnato la presenza di oltre cinquemila persone. Fan in delirio per il trapper milanese che ha dato il via al “Ti porto a LeCastella festival”, la kermesse organizzata dal comune di Isola Capo Rizzuto per l’estate 2023 al porto turistico della località jonica.

Sono giunti sulla costa crotonese da tutta la Calabria e non solo per l'artista, che ha fatto ballare e cantare il pubblico in prevalenza composto da giovani che si riconoscono nella musica del cantante di Cinisello Balsamo. Ragazzi di ogni età, con i più giovani accompagnati dai genitori che fin dalle prime ore del pomeriggio si sono raggruppati in una fila ordinata all’ingresso della struttura con una macchina organizzativa che ha funzionato in tutte le sue componenti. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall a dominare la scenografia.

L’artista milanese si è presentato sul palco puntuale alle 21.30 dando inizio ad uno spettacolo unico. Ha portato sul palco i suoi più grandi successi con una scaletta ricca di brani, dalle hit più iconiche del suo repertorio agli ultimi successi. Protagonista principale e quasi unico sul palco, col dj e produttore Junior "fuori campo", e l'accompagnamento dell'esplosivo corpo di ballo Modulo Agency, supervisionato da Laccio.Un successo dopo l'altro, da Rockstar a Cupido, da Baby a Ricchi x sempre, da Bottiglie privè a Visiera a becco. Un "tamburo" di adrenalina senza barriere, come un party old style. Ancora da Happy Birthday a Mamma mia.

Cookies N’Cream e Hace Calor: tutto si trasforma in una grande disco sotto il cielo stellato. TikTok rmx e Tran tran, i pezzi più amati, così come Alleluia e Piove. Tra ritmo, melodie, esistenza vera e testi espliciti. Le collaborazioni in M'manc (Geolier), Mi fai impazzire (Blanco), Pablo (Rvssian), Italiano prima di chiudere con BRNBQ (Bravi ragazzi nei brutti quartieri). Si chiude con un boato e migliaia di flash, prima di lasciare ordinatamente la zona del concerto. Un successo anche dal punto di vista della ricaduta economica sul territorio con Le Castella al centro dell’estate calabrese per una notte. “Ti porto a LeCastella festival” prosegue sabato con Rocco Hunt, il 16 Gianni Morandi, il 17 le Teenage Dream e il 18 con lo spettacolo di Maurizio Casagrande.