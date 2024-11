Un programma alla scoperta della Calabria. Conduce Francesca Russo. Prossimamente sul canale 19 del digitale terrestre

Sta per sbarcare su LaC Tv il nuovo programma televisivo “Sorridi… sei in Calabria”, condotto dalla brava e bella Francesca Russo. In ogni puntata faremo un viaggio alla scoperta della Calabria, dei paesaggi, dei panorami e delle bellezze incontaminate. Ma racconteremo anche le particolarità, i luoghi comuni, le tradizioni e le usanze di una terra tanto bella e ancora per certi versi poco conosciuta. Prossimamente su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.