Gli eventi sono stati curati dal direttore artistico ed esecutivo Pietro Mungo. La prima parte del ciclo di incontri si concluderà il 30 novembre

Soverato si veste di musica in occasione dell’avvio della rassegna “Jazz time”. Gli incontri, a partire da oggi, 2 novembre, si terranno ogni giovedì dalle 22.30 al Jazz Club Room 21 sul lungomare. Gli eventi sono stati curati dal direttore artistico ed esecutivo Pietro Mungo, imprenditore e cultore di musica jazz, che ha realizzato un cartellone di grande valenza musicale con artisti di spessore artistico provenienti dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia.

Il programma della rassegna dedicata al Jazz

Nel primo appuntamento, questa sera 2 novemre, si esibirà il quartetto proveniente dalla locride, Lokron Mood composto da Tiziana Romeo alla voce, Rocco Rispoli alle tastiere, Stefano Panuzzo al basso e Gigi Giordano alla batteria. L’affiatato team presenterà un repertorio dedicato alla bossa nova e allo swing.

Atteso anche l’evento del 9 novembre con il trombettista e cantante americano Michael Supnik 4tet, considerato uno dei principali esponenti della “New Orleans jazz”. Con lui sul palco: Francesco Scaramuzzino al piano, Pino Delfino al contrabbasso e Tonino Palamara alla batteria.

Il 16 novembre, sarà quindi la volta di Roberto Cherillo che si presenta con il progetto “Verme”. Il professionista, una delle voci più belle e raffinate del jazz italiano, è un pianista fuori dall’ordinario. Uno dei suoi lavori discografici del 2011 - “Soffice”(Picanto record), in duo (piano, voce, tromba) con il trombettista Luca Aquino, risulta un lavoro di una forza espressiva ineguagliabile, tributo a Chet Baker. Non solo. Il Jazzit Awards lo posiziona fra i dieci migliori lavori dell’anno, precisamente al terzo posto dopo Gegè Telesforo e Mario Biondi.

Il 23 novembre spazio a Stefano Scrivano 5tet, formazione cosentina doc. Il gruppo presenterà gli standard degli anni '50 rivisitati in chiave moderna con gli arrangiamenti del pianista Giovanni Brunetti. L’amore di Scrivano verso lo Swing ha favorito la nascita di questo progetto musicale. Sarà accompagnato da Giovanni Brunetti al piano, Joe Di Nardo alla chitarra, Ettore Malizia al basso e Walter Giorno alla batteria.

Il cartellone chiuderà la prima fase il 30 novembre ospitando il chitarrista tarantino Sal Russo Gypsy Jazz Trio. E’ stato al fianco di importanti musicisti italiani ed è stato presente come chitarrista in numerose band e orchestre nei più noti canali televisivi nazionali. Ha insegnato chitarra rock nella celebre scuola "Saint Louis College of Music" di Roma, e attualmente ricopre la carica di docente di chitarra jazz e storia del jazz al Conservatorio di musica “Tchaikovsky” di Nocera Terinese. Parte integrante del "Gypsy Jazz Trio" di Salvatore Russo, collabora anche con il chitarrista Stochelo Rosenberg, leader del "Rosenberg Trio". La formazione: Salvatore Russo alla chitarra, Paolo Viscardi alla chitarra e Danilo Amato al contrabbasso. Nel mese di dicembre il Jazz Club Room 21 di Soverato si presenterà con una nuova programmazione di 4 grandi altri Eventi di Musica Jazz. L'ingresso ai concerti è gratuito è gradita la prenotazione.

g.d'a.