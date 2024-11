La rassegna ideata e prodotta dal direttore artistico Pietro Mungo continua nel mese di marzo. Ecco gli appuntamenti

Dopo il grande successo ottenuto nei mesi scorsi, la rassegna “Jazz time” presso il Jazz Club Room 21 di Soverato prosegue anche nel mese di marzo 2018 con un raffinato calendario di eventi di assoluta qualità. Cinque appuntamenti per i cinque giovedì di questo mese tra concerti di musicisti affermati e di respiro internazionale ed esibizioni di artisti locali ed emergenti. Il tutto in quello che ormai è uno dei Jazz Club più importanti della Calabria, un luogo che offre musica live per appassionati di jazz e non solo.

1 marzo

Il primo appuntamento sarà giovedì 1 marzo con Mellace & Scaramuzzino Duo, composto da Francesco Scaramuzzino al pianoforte e Andrea Mellace al vibrafono. Torna ad esibirsi al Room 21 Francesco Scaramuzzino, artista di grande talento, pianista e compositore lametino noto per il suo senso dell’improvvisazione e della composizione jazz, che si esibirà su standard e composizioni originali accompagnato da Andrea Mellace, giovane e talentuoso percussionista catanzarese già molto apprezzato in ambito jazzistico. Diplomato in strumenti a percussione, affianca lo studio classico delle percussioni a quello della musica jazz. Si specializza a Milano in vibrafono e marimba con Andrea Dulbecco e si esibisce al fianco di noti musicisti del panorama jazzistico nazionale come: Oscar del Barba, Achille Succi, Robertinho de Paula, Andrea Dulbecco, Fausto Beccalossi, Tino Tracanna, Attilio Zanchi. Suona nell’importante Verdi Jazz Orchestra diretta da Pino Jodice, con solisti del calibro di Dave Douglas e Paolo Fresu.

Con l’ensemble di musica contemporanea del conservatorio di Milano registra per Rai Radio Tre il brano “Ballet Meccanique”, per percussioni e pianoforte, ed esegue diverse partiture originali di compositori contemporanei. Si è esibito sul palco di importanti festival e teatri nazionali come: Roccella Jazz Festival, Jazz & Vento, Cz Jazz Fest, Peperoncino Jazz Fest, M-Arte Live, Sonic Waft, Casa del Jazz (Roma), Stagione Barattelli (L’Aquila), Trame Festival, Cernusco Jazz Fest, Sala Verdi (Milano), Università Bicocca, Teatro Rendano (Cosenza), ed ha all’attivo tre dischi che spaziano dal jazz al progressive-rock. La combinazione del suono armonico del pianoforte e di quello caldo e determinato del vibrafono creeranno un'atmosfera jazz davvero originale.

8 marzo

La rassegna proseguirà giovedì 8 marzo con una formazione di ospiti internazionali e musicisti di altissimo livello: Gianni Pepe Trio – Campania meets Calabria, da Pagani (Salerno) ora in tournée nella nostra regione. Il trio sarà composto da Gianni Pepe al pianoforte, Giacomo Aula, pianista internazionale questa volta nelle vesti di bassista con lo pseudonimo Natuccio al basso acustico e Giuseppe D’Alessandro alla batteria.

15 marzo

Giovedì 15 marzo sarà di scena Noir Col play Eric Clapton, trio composto da Alessandro Gallo alla voce ed alla chitarra, Teddy Curti al basso ed alla chitarra e Marcostefano Gallo alla voce, con un nuovo progetto che rappresenta un omaggio ad uno dei più grandi bluesman di tutti i tempi: Eric Clapton.

22 marzo

Giovedì 22 marzo appuntamento con la musica soul in chiave acustica del Duo 4Two – Bass & Voice Duet in cui la calda voce di Alessandra Chiarello e il basso vibrante di Mario D'Ambrosio si fonderanno in un duo semplice ed essenziale.

29 marzo

A chiudere la programmazione di questo mese, direttamente dalla Sicilia, giovedì 29 marzo Raffaele Genovese Trio, composto da Raffaele Genovese al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Emanuele Primavera alla batteria. L'ingresso ai concerti è gratuito, è gradita la prenotazione.