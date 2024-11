VIDEO | Dieci le band provenienti da tutta la regione e non solo che si esibiranno sul lungomare della Perla dello Ionio. Previsti intrattenimenti per bambini

Sarà un primo maggio interamente dedicato alle famiglie quello in programma a Soverato organizzato dall’agenzia Xenia, servizi per il turismo eventi e spettacolo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il contributo di diversi sponsor che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. Location dell’evento sarà la villa comunale sul lungomare Giovanni Paolo II con dieci cover band calabresi e non solo che si esibiranno a partire dalle ore 17.00 e fino a tarda sera: Deca Band Max Pezzali & 883, Hamnesis e Irene Terranova, Impressioni di settembre progressive italiano, Mr. Muscolo & i suoi estrogeni, Never From rock & roll band, PFloyd’s Shadows tribute band, Radiofrecciatribute band, Rewind tribute band, Rock Modà tribute band, Tramonti a nord est Elisa tribute band.





Non solo musica dal vivo ma anche intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada, un’area family e menu speciali preparati dai ristoratori del posto a prezzi vantaggiosi. A illustrare a palazzo di città i dettagli della giornata, che inizierà dalle ore 10.00 con il sound check, sono stati Teo Sinopoli, dell’agenzia Xenia, Paolo Sia, che presenterà l’evento insieme a Sharon Bruno, il primo cittadino Ernesto Alecci e il consigliere delegato al turismo, cultura e spettacolo Emanuele Amoruso. Dunque l’augurio per gli organizzatori e per il sindaco della città è che l’evento, uno dei pochi di questa portata organizzato in Calabria per la festa dei lavoratori, possa diventare un appuntamento storicizzato grazie all’impegno delle tante risorse umane di cui gode la città.