Ci saranno anche Pio e Amedeo sul palco della Summer Arena a Soverato. Inserito nel programma dell’estate 2018 della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area, il tour del duo pugliese farà tappa anche in Calabria, il prossimo 5 agosto.Dopo aver conquistato il grande pubblico con “Le Iene”, Pio e Amedeo hanno raggiunto la consacrazione grazie al grande successo televisivo del programma da loro stessi ideato “Emigratis”, che li ha visti recentemente protagonisti in prima serata su Italia 1.

Quindi è stato il turno del tour in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani: dopo il successo riscosso, arriva la conferma di un tour estivo che, appunto, arriverà anche a Soverato.La loro comicità eccessiva, politicamente scorretta, non è più una sorpresa, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, che grazie al loro essere così fortemente pop, li ha resi un fenomeno cult. Pio e Amedeo portano all’eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, “scandalizzano”, ma colgono nel segno. Il loro show dal titolo “Tutto fa Broadway” farà tappa nelle principali città italiane, da nord a sud, ed è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti. Gag, battute e improvvisazioni nello stile del duo saranno al centro dello spettacolo. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita, con costi a seconda del settore: Vip 57,50 euro; Gold 46,00 euro; Poltronissima 38,00 euro; Poltrona 30,00 euro; tribuna Frontale 25,00 euro; tribuna Gialla 25,00 euro; tribuna Blu 25,00 euro.