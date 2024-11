L'Opera Salesiana celebrerà l'importante traguardo con quattro giorni di festa presenziati da don Chavez, nono successore di don Bosco. Nell'occasione sarà presentato il corso universitario in Scienze dell'Educazione

Era il 10 maggio del 1908 quando don Michele Rua, Rettor Maggiore dei salesiani di allora, il primo successore di don Bosco, pose la prima pietra della chiesa di S. Antonio, primo tassello di quello che diventò l'Istituto Salesiano di Soverato. Da allora la storia della città si intreccia con quella della comunità salesiana che, grazie al fattivo contributo dell'Unione ex Allievi, si prepara a festeggiare i 110 anni dell'istituto che oggi abbraccia scuola primaria, scuola media e liceo classico. L'Opera Salesiana, che oltre all'istituto comprende la parrocchia e l'oratorio, celebrerà questo importante traguardo con quattro giornate tra conferenze, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche, celebrazioni eucaristiche, da giovedì 10 a domenica 13 maggio alla presenza, tra gli altri, del Rettor Maggiore don Pasqual Chavez Villanueva, nono successore di don Bosco e cittadino onorario della città. Il programma dei festeggiamenti è stato illustrato in conferenza stampa dal direttore dell'Opera Salesiana don Matteo Di Fiore, insieme allo storico ed ex allievo Ulderico Nisticò, al presidente dell'Unione ex Allievi Soverato Francesco Cuteri e al coordinatore regionale Unione ex Allievi Antonio Mellace.



Il programma

Giovedì 10 maggio alle ore 18.00 celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale presieduta dal Rettor Maggiore don Chavez Villanueva. A seguire conferenza dello stesso nel salone parrocchiale su "i giovani e il senso della vita". Venerdì 11 maggio alle 19.00 il cortile dell'Istituto salesiano ospiterà la rappresentazione teatrale "Don Bosco ritorna" seguita dall'inaugurazione della mostra fotografica e proiezione del video-documentario sulla storia dell'Opera Salesiana a Soverato. Sabato 12 maggio alle 19.00 nel salone don Pilla dell'istituto, conferenza di don Francesco Casella, direttore dello stesso istituto dal 1992 al 1995 su "rievocazione storica della nascita dell'Istituto Salesiano di Soverato". Alle 20.00 mostra fotografica e proiezione del video documentario e presentazione dell''Istituto universitario "G. Pratesi" affiliato alla facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, che avrà sede nell'istituto soveratese. Alle 20.30 festa nel cortile con musica e stand enogastronomici. Domenica 13 maggio alle 11.00 solenne celebrazione eucaristica nel cortile dell'Istituto presieduta da S.E. mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace, omelia del cardinale archivista bibliotecario emerito Santa Romana Chiesa Raffaele Farina, con la concelebrazione dell'ispettore don Angelo Santorsola e dei salesiani passati e presenti a Soverato.