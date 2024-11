Appuntamento sabato 15 luglio per uno degli eventi più attesi dell’estate. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco

Tutto pronto a Soverato per la sagra per uno degli eventi imperdibili dell’estate soveratese: la sagra del tonno, organizzata dalla Pro Loco. Sabato 15 luglio dalle ore 19.00, all’interno della suggestiva location dell’Ex-Comac, si potrà degustare un ricco menù a base di tonno, con vista su uno dei mari più belli della Calabria, accompagnati dalla musica del cantastorie calabrese Rocco Jenco. Si tratta di una delle sagre più attese in Calabria con un menù che prevede un antipasto, un primo, un secondo ed un contorno. Tutto a base di tonno, naturalmente.