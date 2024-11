Domenica 21 novembre alle 18.30 nella sala Rosmini del Santuario della Madonna Greca a Capo Rizzuto, la Compagnia Hercules di Piero Procopio di Catanzaro con la commedia inedita “Prendi questa mano zingara” dà il via alla rassegna teatrale Premio Isola 2020-2021 organizzata dalla compagnia Il Sorriso di Isola di Capo Rizzuto. Un cartellone ricco, con sei appuntamenti, uno al mese, che vedrà in scena compagnie di qualità per completare la rassegna del 2020, interrotta a causa del Covid-19.

Il patrocinio del Comune

La stagione teatrale ha il patrocinio del Comune «che ha voluto fortemente essere partner in questa nuova avventura, che – si legge in una nota della compagnia Il Sorriso - consentirà ai cittadini di Isola Capo Rizzuto e di tutta la provincia di godere di un cartellone che, ad esempio, la città di Crotone non ha». Il direttore artistico della rassegna, Francesco Sacco, ha voluto sottolineare come questo nuovo impegno di ripresa sia ancora più difficile dopo due anni di pandemia, «ringraziando la sindaca Maria Grazia Vittimberga, l’assessore alla cultura Maria Grazia Micalizzi e tutta l’amministrazione comunale per il contributo che hanno voluto dare alla rassegna, consapevoli del valore della manifestazione e del messaggio importante che con essa si vuole dare alla città per una rinascita e una ripresa alla vita normale».

La ripresa post Covid

«Celebriamo la vita e diamo una spazzata alle paure di questa orrenda pandemia – si legge ancora nella nota - che ci ha relegati, isolandoci, nelle nostre abitazioni. È bello che tutta la città riprenda le attività culturali e sociali in presenza. Sarà stupendo andare a teatro e ridere, insieme alle persone, godendosi una commedia di qualità che ci farà dimenticare i guai per un paio di ore». Salvatore Scicchitano vice presidente della compagnia è fiducioso: «Vogliamo una bella risposta da parte del pubblico che accorrendo numeroso ai vari spettacoli ci motiverà e ci aiuterà ad impegnarci ancora di più per fare belle cose per il nostro paese».

La compagnia Il Sorriso

Nella nota si ricorda che «sono passati 28 anni dalla nascita della compagnia teatrale Il Sorriso di Isola Capo Rizzuto e nonostante le avversità, le difficolta di anni tristi come gli ultimi due, gli abbandoni di gran parte dei componenti, “lei” è sempre in piedi. In questa voglia assurda di fare teatro, di portare buonumore, di regalare lustro alla propria cittadina con premi vinti un po’ dovunque, di provare a tenere una fiammella accesa per la cultura della propria terra. Il Sorriso è una certezza che resiste al passare degli anni e alle difficoltà di ogni giorno».

Insomma, «un gruppo teatrale che da 28 anni si diverte e fa divertire la gente» e che è pronto a un nuovo debutto: “La pensione è sacra” questo il titolo del nuovo lavoro della compagnia, che si prepara alla tournee che li porterà in giro per tutta la Calabria e parte della Sicilia.

Il cartellone

Tutti gli spettacoli della rassegna si svolgono di domenica alle ore 18:30 nella sala Rosmini del Santuario di Capo Rizzuto. «La lotta per i premi da assegnare sarà dura e – conclude la nota - difficile sarà il lavoro dei giurati e del pubblico in sala, che di volta in volta dovrà votare le varie performance degli attori e valutare la bravura delle compagnie ospiti». Di seguito, gli appuntamenti in cartellone:



21 novembre 2021: “Prendi questa mano zingara” - Compagnia Hercules di Piero Procopio – Catanzaro

5 dicembre 2022: “L’apparenza inganna” – Compagnia Krimisa – Cirò Marina (KR)

23 gennaio 2022: “Ditegli sempre di sì” - Compagnia Teatro Incanto - Catanzaro

20 febbraio 2022: “Difetti perfetti” - Compagnia Codex 8&9 – Rossano (CS)

20 marzo2022: “Filumena Marturano” - Compagnia Nella Ciccopiede – Cariati (CS)

3 aprile 2022: “Il sistema Ribadier” Compagnia Piccolo Borgo Antico – Lipari (ME)