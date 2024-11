Unica tappa calabrese per la band italiana, erede della scuola di Amici di Maria De Filippi

La Esse Emme Musica di Maurizio Senese, dopo il secondo anno di Summer Arena a Soverato, prosegue con l’organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo. Il prossimo appuntamento è il 24 settembre a Pianopoli con la band The Kolors.

Il trio formato da Stash, Alex e Daniele si esibirà per l’unica data in Calabria del tour promozionale dell’ultimo album, “You”, con una serata a ingresso libero, sullo stesso palco che ha ospitato negli anni precedenti altri nomi tra cui Giusy Ferreri o Amy Stewart.

Il nuovo album dei Kolors è stato registrato a Londra e vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer. Non è un concept album, ma c’è un fil rouge, un argomento comune ai vari brani, anche se raccontato in modi diversi: una visione ‘orwelliana’ di questa generazione, con il web e i social network che condizionano le scelte: dal modo di vestire ai posti da frequentare. Il disco parla della reazione del nostro corpo al fatto che lo si sta obbligando a comportarsi in un modo che forse non appartiene alla sua vera natura.

Come suoni vi è la scelta di inserire pezzi dance a brani da band, frutto del nuovo modo di fruire la musica in modalità playlist, dove coabitano brani di generi totalmente diversi. “You” arriva dopo l’esplosivo successo del multiplatino “Out”, secondo album dei Kolors che ne ha segnato il lancio definitivo.



I Kolors sono: Stash Fiordispino (voce, chitarra, basso), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth), il loro concerto del 24 settembre si terrà allo stadio comunale di Pianopoli, alle ore 21.30.