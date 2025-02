Ore di tensione per il rapper di “Damme 'na mano”, tra sfoghi in diretta e voci di ritiro. Dopo lo sfogo ai microfoni di Rai Radio2 e le dichiarazioni al Dopofestival, Tony Effe accende i riflettori su un possibile addio al Festival. Ma lo staff rassicura: stasera sarà sul palco per la serata delle cover con Noemi

Tony Effe non si ritira dal Festival di Sanremo 2025. Almeno, non per ora. Sono però ore di nervosismo per il rapper di "Damme 'na mano”, tra i grandi delusi di questa edizione della kermesse. Ieri sera, subito dopo l’esibizione, Tony Effe si è lasciato andare a uno sfogo ai microfoni di Rai Radio2: «Sono inc… nero, mo adesso so ca… Sono arrabbiatissimo. Mi hanno tolto la collana. Perché? Chiedetelo a loro», ha detto visibilmente agitato.

La tensione è salita ulteriormente al Dopofestival, dove il rapper ha lasciato tutti di sasso: «Per me Sanremo finisce qui», ha dichiarato, scatenando un’ondata di speculazioni sul suo ritiro. La conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio alle 16.30 in sala stampa è stata cancellata, ufficialmente per motivi organizzativi: «Abbiamo dovuto annullare la conferenza perché era allo stesso orario delle prove», ha spiegato il suo staff.

Nonostante le voci, l’entourage del rapper ha smentito qualsiasi ipotesi di ritiro: Tony Effe sarà regolarmente sul palco stasera per la serata delle cover, dove si esibirà con Noemi sulle note di Tutto il resto è noia. Anche Noemi, in diretta, ha confermato di aver subito lo stesso trattamento: «Alla Rai c’è questo problema. Anche a me hanno fatto togliere i serpenti, meravigliosi», ha raccontato con ironia.

Ma la delusione del rapper non sembra destinata a svanire in fretta. Dopo essere stato bocciato martedì sera dal voto della sala stampa, ieri Tony Effe è rimasto fuori anche dalla top five della terza serata, penalizzato sia dal voto della giuria delle radio che da quello del televoto.

Il suo viaggio sanremese sembra appeso a un filo, almeno a livello di classifica. Resta da capire se il rapper riuscirà a ribaltare la situazione nelle prossime serate o se questo episodio segnerà una svolta nel suo percorso al Festival.