Tutto pronto per il ritorno in Calabria di Beppe Grillo nelle sue vesti originarie di attore comico con “Io sono il peggiore”, come lo definisce lui stesso: «Lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso!».

Tre le date in Calabria: domani (al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, il 13 aprile al Teatro Garden di Rende, il 14 aprile al Teatro Vittoria di Diamante, inizio show alle 21. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo, nel grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e “odiato” di tutti i tempi, Grillo affronta tutti i principali temi dell’attualità italiana e mondiale, “come non si è mai visto”. Durante lo spettacolo si avvarrà di immagini su un grande schermo e di contributi video via internet. Non mancheranno richiami all’attualità locale e improvvisazioni con il pubblico.