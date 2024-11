La battuta facile, l’ironia dirompente. L’attore e doppiatore Luca Ward, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti. Anche sui social.

E proprio nel “regno” dei messaggi e frecciatine istantanee, il celebre artista – che gestisce i suoi account con intelligente sarcasmo, proprio recentemente ha postato su Facebook un commento capace di raccoglie centinaia e centinaia di reazioni: «Sto fatto del Dolce ‘scomposto’ nei ristoranti – scrive - sta sfuggendo di mano. Se non avete voglia di prepararlo, portateci un tartufo di Pizzo». L’ironica battuta, inevitabilmente, ha sollevato un’ondata di like e commenti. Tra gli utenti, c’è chi ha raccontato la propria esperienza, chi esaltato il prodotto d’eccellenza simbolo della cittadina costiera. E ancora apprezzamenti per la comicità dell’artista romano, capace di strappare un sorriso con poche e semplici parole.

Chi è Luca Ward

Luca Ward è noto al pubblico per aver dato la voce italiana a Russell Crowe nel film “Il gladiatore” di Ridley Scott ma anche a Hugh Grant (Quattro matrimoni e un funerale) e Antonio Banderas (La casa degli spiriti). Ma non solo, il poliedrico artista, attivo nel cinema, tv e finanche teatro, ha iniziato ad avere i primi contatti con il mondo della televisione da bambino lavorando in alcuni sceneggiati Rai. Sul grande schermo ha esordito nel 1984 con “Chewingum” di Biagio Proietti. Ha poi interpretato il personaggio di Massimo Forti nella soap-opera CentoVetrine e del duca Ottavio Ranieri nella serie tv Elisa di Rivombrosa, in onda su Canale 5. Alla radio ha prestato la voce negli sceneggiati di Radio Due ai personaggi di Sandokan e di Diabolik. Dal 2018, è la voce narrante in “Ulisse, Il piacere della scoperta”, programma documentaristico di Rai 1. Nel film “Il re leone” del 2019, ha prestato la voce al re Mufasa.