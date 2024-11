Oggi pomeriggio alla Print Academy della Romano Arti Grafiche Tropea sarà presentata la guida esclusiva per spendere meglio in città, la 'Tropea eating&shopping'

Una guida esclusiva per muoversi al meglio all'interno di Tropea. Una guida per i turisti che ogni anno raggiungono la splendida città, inserita nel panorama della 'Costa degli dei'. Sarà presentata questo pomeriggio alle 17.00 nella sede di Romano Arti Grafiche Tropea alla presenza di vari imprenditori turistici della zona, le associazioni e i vertici istituzionali. La guida è completa di cartina e di QR code per smartphone, per la geolocalizzazione dei luoghi più interessanti di Tropea.