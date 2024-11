Lo spettacolo di beneficenza si svolgerà giovedì 10 agosto nella centralissima Piazza Veneto

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “E.T. sotto le stelle” organizzato dalla Fondazione culturale Carlo Rambaldi, fissata per giovedì 10 Agosto. Il Galà è inteso come spettacolo di Beneficenza ed ogni anno viene svolto in una località diversa della nostra regione. Quest'anno la scelta è ricaduta su Tropea e l'opera benefica a tergo della manifestazione, riguarderà proprio la Capitale del Turismo.



Il Padrino della serata non poteva che essere Saverio Vallone, attore e figlio del compianto Raf Vallone, Tropeano di nascita ed amico in vita del Maestro Carlo Rambaldi. L'Assessore al Turismo, l’avvocato Sandro D'Agostino, nel suo intervento ha sottolineato l'enorme caratura della manifestazione legata alla Fondazione Rambaldi ed al ricordo del Maestro Tre Volte Premio Oscar che proprio il 10 Agosto ha raggiunto quel mondo ultraterreno che fu alla base delle sue costanti ricerche e creazioni, sì da renderlo unico nel suo genere e richiestissimo dai registi più quotati di Hollywood.



Il Presidente della Fondazione Victor Rambaldi e la Vice Presidente Daniela Rambaldi accoglieranno gli artisti che hanno voluto non mancare un appuntamento così prestigioso. Lo Spettacolo nella centralissima piazza Veneto, inizierà alle 22.00 di giovedì sera e rientra nel cartellone della Tropea Eventi del Presidente Monteleone. L'Evento sarà curato e condotto da Giuseppe Lombardi che riveste anche il ruolo di Direttore della Fondazione Rambaldi.