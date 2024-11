Nel corso dell’evento, che si terrà il 16 settembre, verranno assegnati premi e riconoscimenti a diverse categorie artistiche, cinematografiche e televisive

Tutto pronto per la terza edizione del “Premio Nazionale Raf Vallone” che si terrà il 16 settembre nella splendida cornice di Tropea in Piazza V. Veneto alle ore 21.30. L’iniziativa annunciata dal direttore artistico Saverio Vallone e l’associazione Tropeaeventi in collaborazione con Francesca Piggianelli, il sostegno del Comune di Tropea ed il patrocinio della Direzione Cinema.



Il premio è intitolato a Raf Vallone, il grande attore, nativo proprio di Tropea, che ci ha onorato con i suoi film che hanno fatto il giro del mondo, pluripremiato tra i più grandi artisti nazionali ed internazionali.

In questa terza edizione, sarà dedicata al grande attore anche una Mostra fotografica permanente e la proiezione di alcuni suoi film. Da una prestigiosa giuria istituzionale, verranno assegnati premi e riconoscimenti a diverse categorie artistiche cinematografiche, televisive: miglior lungometraggio, miglior cortometraggio, migliore attrice, migliore attore, migliore regista opera prima, miglior fiction, miglior compositore, artista rivelazione, miglior compositore internazionale.