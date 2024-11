In circa 5mila hanno partecipato alla quarta edizione della manifestazione enoturistica organizzata per le vie e le piazze del centro storico dall'associazione di promozione sociale Saturnalia insieme all'amministrazione comunale

Straordinario successo a Vibo Valentia per la quarta edizione di Vicoli Divini, la manifestazione enoturistica organizzata dall'associazione di promozione sociale Saturnalia insieme all'amministrazione comunale. Nelle suggestive piazze e vie del centro storico si è riversato un vero fiume di gente che ha potuto gustare i vini di venti cantine, accompganati dai tipici prodotti della gastronomia locale. Il tutto condito da arte, tanta buona musica e l'animazione di artisti di strada. «Abbiamo avuto 2000 presenze ufficiali come ticket, circa 5000 persone nel percorso – ha detto con soddisfazione Christian Russo, presidente di Saturnalia -. Siamo dislocati su tre piazze con altrettante band. Siamo estremamente contenti dell'edizione di quest'anno, è il primo sold out che facciamo. L'idea dalla quale nasce Vicoli Divini è proprio quella di valorizzare il centro storico tramite le eccellenze. Ci sono persone che vivono a Vibo ma che non conoscevano il centro storico e grazie a questa iniziativa ne hanno scoperto le potenzialità. Questo è ciò che ci rende felici».

Valorizzare il centro storico

Da largo Antico Collegio a piazza Terranova fino a piazza Carmine è stato possibile dunque ammirare le bellezze di un posto ricco di storia, tra facciate pregiate e chiese imponenti, reso incantato grazie ai tanti artisti che fino a notte fonda hanno regalto ottima musica e tanto divertimento a grandi e piccoli. «È una straordinaria manifestazione ed è un'occasione incredibile di valorizzazione del nostro centro storico – ha sottolineato il sindaco di Vibo Maria Limardo -. Siamo veramente contenti ed è per noi un'opportunità importante di sviluppo del territorio». «Come consorzio stiamo promuovendo tante iniziative che puntano alla promozione del territorio, dell'intero comparto vitivinicolo – ha spiegato Massimiliano Capoano del consorzio Vini di Cirò -. Quando si promuove il vino non si promuove soltanto l'enologia ma tutto il comparto enogastronomico».