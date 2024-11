L'albero di Natale donato a San Pietro dalla provincia di Catanzaro che curerà anche un momento conviviale. Previsti omaggi al Santo Padre. Martedì la conferenza stampa.

Catanzaro - E' stata la Calabria ad offrire quest'anno l'albero di Natale in vaticano: ad essere scelta, a seguito di apposita richiesta, la provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, in collaborazione con Calabria Verde (Agenzia regionale cui e' affidato il patrimonio boschivo). Il maestoso abete bianco si trova già a Piazza San Pietro dove sarà illuminato la sera del 19 dicembre prossimo. Di proprieta' del demanio regionale, l'albero ha un''altezza di 25,5 metri e il peso di 80 quintali. E' stato tagliato "senza arrecare danno" al bosco in cui era cresciuto, in localita' Passo dell'Abate nel Comune di Fabrizia, ente guidato dal sindaco Antonio Salvatore Minniti.



La provincia di Catanzaro curerà il momento conviviale presentando e omaggiando il Santo Padre sia di un dono frutto della maestria dei propri artigiani che dei prodotti tipici che costituiscono le eccellenze del suo territorio, unitamente all'intrattenimento, in Piazza San Pietro, ad opera di artisti locali. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro martedi' 16 dicembre alle ore 11 alla presenza, oltre che del presidente dell'Ente Enzo Bruno, del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, del direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgiuele e dell'arcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, che farà parte della delegazione donante che sarà ricevuta il Vaticano.