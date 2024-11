L’area gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese ospiterà Filippo Neviani che regalerà al pubblico le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera, fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album “Unici”

Dopo aver fatto tappa nei teatri italiani per tutto il mese di maggio, con, per la prima volta nella sua carriera, una “puntata” sul palco dell’Arena di Verona, Nek si prepara ad affrontare la sessione estiva del tour “Unici” che conta anche una data, in esclusiva regionale, alla Summer Arena di Soverato.



Dopo gli imperdibili appuntamenti con i Nomadi e il trio de Il Volo, l’area gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che ne programma anche gli eventi dal vivo ospiterà il 25 luglio la tournée di Filippo Neviani in cui con la sua consueta e straordinaria energia, Nek regalerà al pubblico le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera, fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album “Unici”, per una scaletta che si preannuncia imperdibile.



Nek sarà accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi (chitarra e tastiere),Luciano Galloni (batteria e percussioni), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso e synth). In queste ultime settimane, Nek è il protagonista insieme a J-Ax di “Freud”, il cui video ha superato i 3 milioni di visualizzazioni in poco meno di due mesi dalla pubblicazione (https://youtu.be/z_VPdFhAEYU): con questo brano, Nek torna a mettersi in gioco con ironia, come già fatto in passato e anche questa volta con la complicità di J-Ax.





I successi di Nek. “Freud” arriva dopo i successi dei singoli “Differente”, “Uno di questi giorni” e “Unici”, il brano che dà il titolo all’ultimo album di Nek, certificato Oro per le vendite. A 20 anni dal successo di “Laura non c’è” (1997), che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Nek ha appena pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos” (versione in spagnolo di “Unici”) che anticipa la pubblicazione dell’album nei paesi latini, prevista per giugno 2017.