VIDEO | Presentato in conferenza stampa il calendario degli spettacoli programmati all'Auditorium

Molti spettacoli di altissimo livello, tanti in esclusiva regionale. Un punto di riferimento nel panorama culturale calabrese. La rassegna teatrale dell’Unical, anche quest’anno, presenta un ricco cartellone. L’attività inaugurata lo scorso 30 ottobre da Isa Danieli e Giuliana De Sio, con la commedia Le signorine di Gianni Clementi prosegue con una scelta precisa di spettacoli di alta qualità che spaziano dal teatro alla musica classica. Un evento da non perdere. Anche per questa stagione 2018/2019 del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, sarà un successo, confermato dal responsabile del TAU Fabio Vincenti.