Il prestigioso riconoscimento è inserito tra gli eventi collaterali della 74esima della Mostra internazionale del cinema

Il premio è assegnato a quei personaggi che nel corso della loro carriera di sono distinti come grandi artisti, lasciando un segno indelebile del proprio percorso, cosi come fece lo stesso Mimmo Rotella con la sua arte. La giuria è composta dal direttore artistico e dal produttore del Premio, Gianvito e Alessandro Casadonte, dalla presidente della Fondazione, nonché figlia del Maestro, Aghnessa Rotella, e dalla giornalista Silvia Bizio.



Le premiazioni

Venerdì 1 settembre, all’artista cinese Ai Weiwei, famoso in tutto il mondo per le sue opere e il suo attivismo politico, in concorso con il documentario “Human Flow”.

Sabato 2 settembre, al regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico George Clooney, a Venezia con il suo nuovo film “Suburbicon”.

Martedì 5 settembre all’attore e produttore cinematografico Michael Caine, protagonista in “My Generation”, di David Batty (fuori concorso). Per Caine, location speciale della premiazione sarà il Sina Centurion Palace.

Gli artisti riceveranno anche il Premio Fragiacomo della storica maison italiana, importante partner del Premio Fondazione Rotella, che da poco ha celebrato i suoi primi 60 anni di attività. Il Premio Fondazione Mimmo Rotella è realizzato con il sostegno dalla Presidenza del Consiglio Regionale.