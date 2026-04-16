“Prestige Boxing Night” al Parco Peppino Impastato a partire dalle 19. L’evento è promosso dal team lametino Mascaro & Mastrioanni insieme alla Federazione Pugilistica Italiana

Sarà una serata di grande sport e spettacolo quella in programma il prossimo 25 aprile alle ore 19.00, quando la tensostruttura del Parco Peppino Impastato ospiterà la “Prestige Boxing Night”, appuntamento che riporta il pugilato al centro della scena cittadina.

L’evento, promosso dal team lametino Mascaro & Mastrioanni insieme alla Federazione Pugilistica Italiana, si preannuncia come uno dei momenti sportivi più attesi della primavera, con un programma capace di unire competizione, valorizzazione del territorio e crescita dei giovani atleti.

Cuore della manifestazione sarà il torneo interregionale Calabria vs Puglia, una sfida che mette a confronto due realtà pugilistiche combattive e in continua evoluzione. Un confronto diretto che promette ritmo, intensità e spettacolo, confermando il buon momento della boxe nel Sud Italia.

Ma l’attenzione del pubblico sarà inevitabilmente catalizzata dal main event professionistico, che vedrà protagonista Davide Decio. Il pugile salirà sul ring per un incontro sulle sei riprese nella categoria welter, match che rappresenta il vertice tecnico e mediatico dell’intera serata.

Accanto ai protagonisti principali, spazio anche ai talenti locali, segnale concreto del lavoro svolto dalle società sportive del territorio. Tra gli atleti lametini annunciati figurano:

Angelo Scalzo (categoria U15)

(categoria U15) Antonio Monterosso (categoria U15)

(categoria U15) Vincenzo Mascaro Jr (categoria U15)

(categoria U15) Cristian Grillo (categoria Elite)

(categoria Elite) Andrea Mendicino (categoria Elite)

(categoria Elite) Filippo Rocca (categoria Elite)

Una presenza significativa che testimonia la vitalità del movimento pugilistico cittadino e l’attenzione verso il futuro della disciplina.

L’evento sarà accessibile con un biglietto dal costo contenuto: 5 euro in prevendita e 10 euro la sera stessa, scelta che punta a favorire la partecipazione del pubblico e ad avvicinare sempre più appassionati alla boxe.

La Prestige Boxing Night si conferma così come un appuntamento capace di coniugare sport, territorio e passione, con Lamezia Terme pronta a trasformarsi, per una notte, nella capitale del pugilato interregionale.