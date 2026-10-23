Dal 4 all’8 novembre la città ospiterà le Nazionali azzurre di atletica paralimpica e atleti come Beatrice Vio, Ambra Sabatini e Oney Tapia. In programma raduni, meeting sportivi, formazione e iniziative dedicate all’inclusione e alla valorizzazione del territorio

Per cinque giorni, dal 4 all'8 novembre, Cosenza diventerà un punto di riferimento dello sport paralimpico internazionale.

Con il Cosenza Paralympic Days 2026, la città accoglierà protagonisti di primo piano dell'atletica e dello sport paralimpico mondiale, insieme alle Nazionali italiane assoluta e giovanile di atletica paralimpica.

Non soltanto un calendario di appuntamenti sportivi, ma un'occasione di straordinaria visibilità per Cosenza e per l'intera Calabria, capace di richiamare atleti, tecnici e figure di eccellenza del panorama internazionale. L'iniziativa è organizzata da Fispes Calabria, guidata dal Delegato Regionale Daniele Maletta, in collaborazione con ASD Anzianotti Ability, presieduta da Angela De Luca e il support del Cip Calabria presieduto dal presidente Antonio Scagliola.

Il prestigio della manifestazione è testimoniato dai nomi annunciati: Beatrice Vio Grandis, Ambra Sabatini, Oney Tapia, Carlo Calcagni e Marco Cicchetti. Atleti che hanno conquistato medaglie paralimpiche, titoli mondiali e primati internazionali, scrivendo pagine importanti dello sport. La loro presenza darà a Cosenza una dimensione che va ben oltre i confini regionali e nazionali, offrendo soprattutto ai giovani la possibilità di incontrare da vicino campioni conosciuti e ammirati in tutto il mondo.

Cosenza accoglierà i raduni delle Nazionali italiane assoluta e giovanile di atletica paralimpica, guidate rispettivamente dal Direttore Tecnico Orazio Scarpa e dalla Direttrice Tecnica Chiara Vulcan. Il programma comprende inoltre il Meeting del Mezzogiorno di Atletica Paralimpica e un corso gratuito per Assistente Tecnico di Atletica Paralimpica FISPES, rivolto a chi intende acquisire nuove competenze nel settore.

L'apertura ufficiale è prevista mercoledì 4 novembre alle ore 11:30 al Teatro Auditorium Unical (TAU), presso l'Università della Calabria a Rende, con la presentazione della manifestazione e il convegno "L'atletica paralimpica come modello di inclusione". Il confronto coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, dell'università, della scuola e del mondo sportivo, con al centro il valore dello sport per l'autonomia, la partecipazione e le pari opportunità.

Il Cosenza Paralympic Days 2026 porterà in città oltre 100 persone tra atleti, staff federale e staff tecnico federale, con ricadute attese anche sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sulle attività commerciali. Ma il valore dell'evento non si misura soltanto nei numeri: ospitare campioni di fama internazionale e le rappresentative azzurre significa proiettare Cosenza sulla scena sportiva mondiale, valorizzarne la capacità organizzativa e promuoverla come città dell'accoglienza, dell'inclusione e delle grandi manifestazioni sportive.

Accanto alle attività sportive, il programma riserverà spazio alla cultura e alle tradizioni calabresi: domenica 8 novembre, in mattinata, è prevista una visita guidata della città con il cantastorie William Gatto, seguita da un momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici del territorio.

Realizzato nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Grandi Eventi" della Regione Calabria, il Cosenza Paralympic Days 2026 ambisce a lasciare un'eredità che vada oltre i cinque giorni della manifestazione. Per FISPES Calabria e ASD Anzianotti Ability APS, portare a Cosenza campioni internazionali, Nazionali azzurre e nuove opportunità formative significa investire sui giovani, rafforzare il movimento paralimpico e costruire nuove collaborazioni durature. Un'occasione per mostrare che anche dal Sud possono nascere eventi di respiro mondiale, capaci di unire eccellenza sportiva, inclusione e valorizzazione del territorio.