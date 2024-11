Si chiude con un pareggio per 2-2 l'esperienza calabrese della Nazionale italiana femminile U17, impegnata nel Round 1 di qualificazione all'Europeo. Le azzurrine di Jacopo Leandri, dopo aver vinto gara 1 contro la Slovenia, e perso con la Francia hanno impattato contro la Scozia, chiudendo il girone al secondo posto (dietro alla Francia) e staccando dunque il pass per il Round 2 di qualificazione. Contro le scozzesi, Leandri ha dovuto fare a meno di Arianna Pieri capitano delle azzurrine che, dopo l'espulsione di giovedì scorso contro le Bleus, è stata squalificata.

Il match del "San Vito - Marulla" prende il via, davanti ad una bella cornice di pubblico, con la Nazionale italiana che cerca di imporre il ritmo alla gara. A sbloccare il risultato - dopo appena cinque minuti - la rete azzurra messa a segno da Rosanna Ventriglia. Il primo tempo scorre con la squadra di Leandri che prende il controllo del gioco e tenta di trovare il raddoppio, ma la difesa della Scozia è attenta. I primi 45 minuti, dunque, si chiudono con l'Italia avanti nel punteggio.

Nei primi minuti della seconda frazione di gioco la Nazionale di Leandri accusa qualche sbavatura. Errori che portano la Scozia a trovare prima il gol del pari, poi addirittura il sorpasso. Al 53' Berry conclude, trovando la respinta di Nespolo, ma sulla ribattuta del portiere la calciatrice scozzese mette il pallone in rete per l'1 a 1. L'operazione sorpassi viene completata al 59': la Scozia buca la difesa italiana dalla sinistra, Martin entra in area e fulmina Nespolo. È il gol del 2-1 per la Scozia.

Le italiane, però, riescono a ricompattarsi e si buttano in avanti nel tentativo di far male alla difesa avversaria. Tra le più pericolose c'è Eleonora Ferraresi. La classe 2007 va alla conclusione impegnando Thomson, che si rifugia in angolo. La formazione di Leandri cerca in tutti i modi la strada per il gol ma il cronometro non gioca dalla parte delle azzurrine. A 120 secondi dal novantesimo, però, viene premiata l'insistenza dell'Italia: Anna Copelli viene atterrata in area di rigore scozzese da Amy Sharkey. La direttrice di gara non ha dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Eleonora Ferraresi che non perdona, batte Thomson e porta il punteggio sul 2 a 2. In pieno recupero l'Italia sfiora il vantaggio: è la stessa autrice del gol del pareggio a mettere i brividi sulla schiena delle scozzesi, che si salvano con l'intervento di Thomson che mette il pallone in angolo sulla conclusione dell'azzurra. Non c'è più tempo. Arriva il triplice fischio e le azzurrine possono fare festa sotto il cielo di Cosenza e raccogliere gli applausi del pubblico presente sulla tribuna centrale del Marulla. L'Italia porta a casa la qualificazione al Round 2, conquistando il secondo posto nel girone dietro alla Francia, terza posizione per la Scozia, mentre la Slovenia retrocede in Lega B.

Il secondo turno della Lega A deciderà le sette squadre che raggiungeranno la Svezia alla fase finale (5-18 maggio 2024), che fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile nella Repubblica Dominicana.

Il tabellino

MARCATRICI: 5' pt Ventriglia (I), 8' st Berry (S), 14' Martin (S), 43' rig. Ferraresi (I)

SCOZIA: Thomson; J. Husband, G. Robertson, Husband, McArthur; Sharkey, A. Robertson (40' st Burns), Murray (34' st Linden), Black; Berry, Martin. A disp: Halliday, Paton, Robin, Mcstay, Daniel, Mcknight, Gray. All. Macdonald

ITALIA: Nespolo; Consolini, Petruzziello, Pomati, Santoro; Bedini (35' st Copelli), Cherubini, Ferraresi; Ventriglia, Romanelli, Galli. A disp.: Bucci, Paniccia, Ieva, Mariotti, Baccaro, Bertola, Di Girolamo. All. Leandri

ARBITRO: Overtoom (Paesi Bassi). ASSISTENTI: Van Gilst (Paesi Bassi), Vargova (Slovacchia). IV UFFICIALE: Bockova (Slovacchia). NOTE: ammonite Pomati (I), Consolini (I), Martin (S)

I risultati del Gruppo A3 (9-15 ottobre)

Prima giornata (9 ottobre)

Francia-Scozia 3-0

ITALIA-Slovenia 4-0

Seconda giornata (12 ottobre)

Slovenia-Scozia 1-3

Francia-ITALIA 4-3

Terza giornata (15 ottobre)

Slovenia-Francia 0-8

Scozia-ITALIA 2-2

Classifica: Francia 9, ITALIA (d.r. +3) e Scozia (d.r. -1) 3, Slovenia 0