Ci scuserà l’ex calciatore di Cosenza e dello stesso Crotone, ma l’accostamento “nominale” era troppo “pertinente”, e lui ci capirà certamente da calabro-campano, visto che se aggiungiamo Lamezia, Acri e Rende ai due cugini rossoblù, Aniello Parisi è al ventesimo anno trascorso in Calabria tra calcio giocato ed allenato.

Il classe 1973, nativo di San Giuseppe Vesuviano, infatti, è stato richiamato a Crotone (anche questa una caratteristica ripetuta in tanti posti, compreso Cosenza ndr); dopo che per il triennio 2015/2018 ne ha guidato la Primavera contribuendo anche lui alla prima favola della serie A a guida Juric. Così come è importante rammentare che questo ultimissimo ri-coinvolgimento da parte della dirigenza Vrenna di questa estate, del tecnico che ha ben figurato anche in Lussemburgo ed alla Roma, è arrivato “solo” dopo la decisione di riaffidare la panchina della prima squadra a Lamberto Zauli che aveva, a sua volta, usufruito, in gran parte, dello staff tecnico che era di Lerda che aveva sostituito.

Certo una decisione, quella di dare un ruolo importante nello staff a Parisi, che sarà stata condivisa da Lamberto Zauli che oggi è stato reintegrato dai calciatori e che inizia un “impero” ter in meno di un anno, ed anche questo è record. Ma le insistenti voci (quasi certezze) che davano oramai per imminente la nomina di Parisi a primo allenatore dopo l’esonero ufficializzato alle 9.30 del mattino di lunedì, e poi clamorosamente ritirate dal dietrofront del primissimo pomeriggio, facevano “scopa” con la mancata chiamata di altri allenatori liberi sulla piazza.

Ecco ora sarà anche curioso cosa farà l'agnello (l’Aniello) di Dio (Vrenna), colui che si è preso su di sé il peccato di dare la disponibilità, da qui in avanti, visto che, ovviamente, è rientrato a svolgere i suoi compiti tecnico-tattici che lo vedevano, tra l’altro, alzarsi dalla panchina più volte a gare in corso.

Altrettanto certamente la palla in questo momento è ai calciatori che hanno sovvertito un esonero (e non si era quasi mai visto, almeno con le modalità consumatesi a Crotone in questo inizio settimana). Ma la curiosità che solo i tifosi del Crotone non hanno alcuna voglia di sperimentare, è comprendere cosa accadrà se i risultati sportivi continuassero a far “appaludare” gli squali pitagorici all’undicesimo posto in classifica con la miseria di 10 punti in 8 gare, e con 11 goal fatti e ben 13 subiti. E sabato arriva il Foggia che già fu galeotto nel primo turno di play off giocato (e perso!) dal Crotone lo scorso anno.