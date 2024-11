Si è concluso con la vittoria della compagine rappresentativa della sezione Aia di Reggio Calabria, il Memorial Andrea e Gianluca, scomparsi prematuramente abbinato al Trofeo Città di Paola che, per tre giorni, ha visto confrontarsi 12 squadre provenienti da tutta Italia sul manto erboso dello stadio Eugenio Tarsitano.

L'evento sportivo a Paola

Organizzato dal locale distaccamento dell’Associazione italiana arbitri, affiancata per l’occasione dall’amministrazione comunale, il mini campionato ha visto protagonisti i fischietti più prestigiosi di ogni serie, tra i quali anche l’arbitro internazionale Fabio Maresca, che con il team rappresentativo della sezione di Napoli, ha giocato la finale contro gli alfieri dello Stretto.

Grande soddisfazione è stata espressa dai referenti zonali dell’associazione, con il dirigente Marco Maiorano e il presidente del comitato regionale arbitri della Calabria, Franco Longo, che hanno parlato di «un successo andato ben oltre ogni più rosea aspettativa, con cinquecento tra atleti, staff tecnici e supporters, giunti a Paola per conoscerne le bellezze e l’offerta turistica. Questo torneo – hanno proseguito i due – ha si una matrice agonistica, ma la sua vera essenza si disvela nell’amicizia ed il fair play che riesce a far germogliare tra i partecipanti». Quest’ultimo aspetto, vero e proprio punto di forza dell’organizzazione, ha assunto caratteri concreti anche in finale, quando proprio il fischietto più blasonato – Fabio Maresca – si è reso protagonista di un episodio che ha suscitato l’applauso scrosciante degli spalti, calciando volutamente fuori la ribattuta di un rigore sbagliato in precedenza.

Il premiati

All’esito dei tre giorni di match, questo l’elenco dei premiati:

Giuseppe Arnone, Sezione Paola (il più giovane); Annibale Bentivoglio, Sezione di Reggio Calabria (capocannoniere); Mattia Maresca, Sezione Napoli (miglior ‘calciatore’); Andrea Oriani, Sezione Napoli (miglior portiere). Si aggiungono il Premio Disciplina all’arbitro internazionale Fabio Maresca, presente in quasi tutte le edizioni del Memorial, e il Premio Simpatia alla Sezione di Brindisi. Infine la consegna della Coppa ai primi classificati della Sezione di Reggio Calabria.