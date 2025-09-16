Festa neroarancio in riva allo Stretto per la presentazione della Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Un grande entusiasmo accompagna l'inizio di questa nuova stagione

Prossima all’esordio in trasferta contro Brindisi nel Campionato di Serie B interregionale il prossimo 27 settembre, la Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria si è presentata alla Città in occasione della festa neroarancio sul lungomare Falcomatà.

«Siamo molto felici di giocare nella Viola e siamo una squadra che vuole vincere. Conosciamo la storia di questo sport a Reggio e vogliamo fare bene per tutta la gente che ti fa per noi». Il suo nome di battesimo e la sua provenienza richiamano l’indimenticato e grande Ginoboli che militò nella Viola Reggio Calabria dove per il secondo anno consecutivo adesso gioca lui.

Si tratta del giovane play argentino Manu Fernandez, il capitano neroarancio che trasmette tutta la voglia di vincere di una squadra che, nel contesto della kermesse internazionale del gelato artigianale Scirubetta, ha presentato alla città un progetto che, quando si parla di Viola Basket Reggio Calabria, non è mai solo sport ma è anche e soprattutto storia e identità di una comunità.

Una voglia di vincere che chiama a raccolta il pubblico e la città al palaCalafiore mentre è già costante e impegnativo il lavoro di questi giovani protagonisti della storia neroarancio guidati da coach Giulio Cadeo.

«L’incontro con il pubblico di questa sera credo possa essere un ulteriore passo per far capire ai ragazzi che cosa c'è intorno a loro e qual siano la passione e la tradizione della pallacanestro qua a Reggio».

