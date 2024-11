La stanchezza si fa sentire ma il sorriso continua a segnare i volti dei dirigenti e dei componenti delle Polisportive giovanili salesiane calabresi che, a conclusione delle finali nazionali di pallavolo e calcio a 5 e delle Pigiessiadi 2023, tracciano un bilancio più che positivo delle competizioni promosse. Un'esperienza unica nel suo genere, vissuta in un clima di unione e condivisione nella cornice di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Una maratona di quattro eventi con diciotto giornate di sano sport per un totale di oltre trecento gare disputate tra calcio a 5 e pallavolo. Sono stati circa 2.500 i ragazzi coinvolti e provenienti da varie regioni d'Italia.

Per il direttore generale Pgs Calabria Demetrio Rosace, «quelle vissute a Sant'Andrea Apostolo sono state giornate di festa che hanno consentito di rimarcare il nostro carisma salesiano e il nostro modo di intendere lo sport esclusivamente come strumento educativo per i giovani». «Il mio ringraziamento - prosegue Rosace - va a tutti coloro che ci hanno sostenuto, ai partecipanti che ci hanno travolto di affetto con tantissimi messaggi di stima e di incoraggiamento, ma soprattutto ai nostri tantissimi volontari che hanno saputo offrire un servizio impeccabile, sempre con il sorriso, testimoniando con i fatti il vero valore che contraddistingue la nostra associazione».

Ad arricchire il lungo programma di manifestazioni sportive, sono stati inoltre concerti, esibizioni e spettacoli dal vivo che hanno dato modo ai partecipanti di vivere a pieno le emozioni che la musica, il teatro e la comicità sanno trasmettere. Forte del successo riscontrato, dell'ondata di entusiasmo generata e della passione rafforzata nel corso delle varie giornate, Pgs Calabria si dice già pronta per il prossimo anno con tante idee e sorprese che andranno ad aggiungersi all'offerta sportiva e formativa.