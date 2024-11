Il programma sportivo ideato da Maurizio Insardà e condotto da Guglielmo Mastroianni andrà in onda su LaC a partire da oggi alle 14.30

Da oggi in diretta alle 14.30 e in replica alle 21.00 su LaC canale 19 ritorna il noto programma sportivo “A Tutto Campo” ideato dal giornalista Maurizio Insardà.

Tra le immagini della serie A con il Crotone che rappresenterà la nostra Regione e la Lega Pro con ben quattro squadre (Catanzaro, Cosenza, Reggina e Vibonese) e con uno sguardo al Messina, la struttura è quella del talk show, con approfondimenti, memoria, reportage e interviste esclusive ai protagonisti del calcio.



In studio, ogni lunedì si alterneranno allenatori, giocatori, dirigenti e presidenti, in diretta skype e in diretta telefonica personaggi del calcio nazionale e grandi firme del giornalismo italiano.



La conduzione è stata affidata al giornalista Guglielmo Mastroianni, ma la squadra di “A Tutto Campo” oltre alla presenza di Silvio Zizza quest’anno si arricchisce di un volto storico del calcio calabrese, il tecnico Franco Gagliardi ex allenatore di Crotone, Cosenza, Catanzaro e Reggina. Per l’ideatore Maurizio Insardà per il tredicesimo anno l’obiettivo è sempre lo stesso: regalare al pubblico novanta minuti di intrattenimento con un ritmo veloce, un linguaggio moderno e grande qualità giornalistica.

Alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it