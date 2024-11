Il meglio del tennistavolo italiano a Vibo Marina. Presente, passato e futuro di questo sport che in Calabria ha due eccellenze. Massimiliano Mondello e Marcello Mondello. Fratelli. Uniti dallo stesso sangue e dalla stessa passione iniziata da piccolissimi. Il primo ha vinto tutto. È attualmente il tennistavolista più titolato del Paese. Il secondo pure ma un tragico incidente stradale se l’è portato via lo scorso 5 agosto. Suo fratello, i suoi amici, i suoi compagni, tutto il movimento del tennistavolo italiano ricorderanno il “Cobra”, così era soprannominato, nel primo “Memorial Marcello Mondello” in programma giovedì 20 dicembre al palazzetto dello sport “Naso” di Vibo Marina. L’evento, sponsorizzato dal gruppo Pubbliemme, prevede una prima parte all’insegna di musica ed intrattenimento, mentre alle 16:00 avrà inizio il torneo tennistavolo “Top IV” con i migliori giovani giocatori della nazionale italiana (Marco Cappuccio, Johnny Oyebode, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti, Gabriele Piciulin, Luigi Rocca). A Vibo Marina anche il Ct della Nazionale Antonio Gigliotti.