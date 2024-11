Stimato nell'ambiente calcistico e non solo, il tecnico 42enne, ex capitano del Soverato, non è riuscito a vincere la sua partita più importante contro un brutto male

Il calcio calabrese piange la scomparsa di Giuseppe Teti. L'allenatore della formazione Under 15 del Catanzaro non è riuscito a vincere la parita più importante contro un brutto male.

Ex calciatore e capitano del Soverato, il 42 enne era molto apprezzato e stimato nell'ambiente calcistico e non solo. Dal momento in cui si è diffusa la notizia del decesso sono molti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in segno di cordoglio alla sua famiglia.

La nota dell'Us Catanzaro

«Ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a vincere la sua partita più importante mister Giuseppe Teti, tecnico del settore giovanile dell’US Catanzaro. Il giovane tecnico, apprezzato e ammirato da tutta la Catanzaro sportiva per le sue qualità umane e professionali, è scomparso questa mattina, facendo piombare nel dolore la società giallorossa e l’intero settore giovanile, del cui settore tecnico Giuseppe Teti ha fatto parte per 11 anni, dopo averne vestito la maglia di calciatore». Questa la nota unfficilale della società calcistica del Catanzaro.

«Alla famiglia di Giuseppe Teti la commossa vicinanza del club, con il testa il presidente Floriano Noto, il dg Diego Foresti e i responsabili del settore giovanile Frank Santacroce e Carmelo Moro. In segno di cordoglio la società sospenderà oggi e domani tutte le attività del settore giovanile. Mercoledì, in occasione del match con il Latina - concludel la nota -, la prima squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e si osserverà un minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio».