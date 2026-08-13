L'Africo fa sul serio e scopre le sue carte per la prossima stagione di Promozione (Girone B). Dopo aver firmato un'autentica impresa nello scorso campionato, conquistando una salvezza diretta da miracolo dopo aver chiuso il girone d'andata con appena 3 punti in classifica, la società intende cambiare radicalmente rotta e puntare con decisione ai piani alti della graduatoria.

Le grandi ambizioni della dirigenza africese non si riflettono solo sulle trattative di mercato per la rosa, ma si consolidano con un innesto di grandissimo spessore nel quadro dirigenziale. Il nuovo Presidente Onorario del club è Eugenio Minniti, nome di primo piano e figura di lungo corso nel panorama calcistico dilettantistico della Locride e dell'area jonica reggina.

Il curriculum di Minniti

Minniti vanta un curriculum sportivo di assoluto rilievo nel territorio: è stato alla guida del Locri dal 2008 al 2013 e, più di recente, ha firmato l'incredibile parabola dell'Ardore dal 2020 al 2026. Sotto la sua presidenza, l'Ardore ha conquistato ben quattro vittorie di campionato in soli cinque anni, compiendo una scalata record dalla Seconda Categoria fino all'Eccellenza.

L'ingresso di Minniti segna il punto di svolta per il futuro dell'Africo, che punta a coniugare i risultati sul campo con un forte impatto sul tessuto locale. L'esperto dirigente ha infatti sposato un progetto orientato alla crescita del territorio attraverso la valorizzazione del calcio giovanile e di base. Tra i capisaldi condivisi dalla società e dal nuovo Presidente Onorario ci sono la promozione dei valori di correttezza, amicizia, solidarietà e condivisione, intesi come pilastri fondamentali di un percorso incentrato su legalità e trasparenza.