Si è svolto ieri presso il BV President Hotel il primo AIACs Awards 2025 che ha visto la presenza di tanti allenatori e appassionati. Un evento unico nel suo genere con presenze illustri come mister Mimmo Toscano, Ciccio Modesto, Bruno Trocini solo per citarne alcuni. Madrina della manifestazione la giornalista Maria Grazia Costanzo.



A salutare la numerosa platea anche il presidente dell'Assoallenatori Calabria mister Mommo Mesiti e il presidente Aiac Cosenza Claudio Tuoto oltre al delegato FIGC Cosenza Antonio Massarini e il delegato nazionale AIAC Vincenzo Bruni.



Sono seguite le premiazioni degli allenatori cosentini che si sono contraddistinti durante la stagione. Di seguito gli allenatori premiati:



Premio Gigi Marulla - Stefano De Angelis

Premio Ciccio Del Morgine - Francesco Modesto

Premio Tonino Vita - Mimmo Toscano

Premio Marcello Pasquino - Bruno Trocini

Premio Aldo Pasquino - Alberto Aita

Premio Antonio Rosignoli - Giovambattista Orlando

Premio Catalano - Luca Aloisi

Premio Adolfo Leonetti - Serafino Malucchi

Premio Giovanni Cufari - Luigi Carnevale

Premio Raffaele Prantera - Carmine Perri

Premio Antonio Arena - Daniele Franzese

Premio Maurizio Branca - Francesco De Rose

Premio Carmelo La Torre - Lorenzo Ambrogio e Tomas Perfetti

Premio Antonio Branca - Raffaele Apicella

Premio Marcello Morosini - Michele Iorio

Premio Francesco Millea - Marco Guido

Premio Luciano Gisberti - Salvatore Esposito

Premio Rolando Gramoglia - Carmelo Tuoto

Premio Lello Gervasi - Mirko Lenti

Premio Antonio Chiappetta - Giuseppe Verduci

Premio Nino Salvati - Salvatore Barone

Premio Pasquale Placido - Giuseppe Giovazzino

Premio Franco Cundari - Luigi Pizzino

Premio Calcio Femminile - Andrea Bartucci

Premio Beach Soccer - Emilio Gaudio

Premio Luigi Serio - Francesco Marrello



Grande soddisfazione del Presidente dell'AIAC Cosenza, Claudio Tuoto, al termine della manifestazione: «Ringrazio tutti i presunti. Un successo di pubblico che inorgoglisce me e il direttivo che mi ha supportato nell'organizzazione dell'evento. Questa prima edizione vuole essere l'inizio di un percorso che, ogni anno a fine anno, premierà gli allenatori che si sono contraddistinti durante la stagione. Ringrazio gli sponsor, l'AIAC Calabria nella figura del presidente Mesiti e tutto coloro che hanno fatto parte di questo splendido evento».