Zero differenze di genere, abbattimento dei pregiudizi e valorizzazione del territorio. Si sintetizza così la missione di Aicem Calabria (Associazione internazionale per la cooperazione e l’educazione nel mondo), una realtà nata a Brattirò che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale, affermandosi come punto di riferimento solido per l'intera provincia di Vibo Valentia. Capace di fare da ponte tra etnie, culture e generazioni diverse, l'associazione gestita da giovani e volontari continua a dimostrare come l'impegno sociale possa trasformarsi in un motore di sviluppo concreto.

Un percorso che parte da lontano e che ha visto Aicem aggiudicarsi il "Bando delle Idee" promosso da Opes Italia, permettendo la ristrutturazione di un campetto di calcio e la cura degli spazi comuni. Proprio da questa energia e dalla passione di un gruppo di ragazze riunite per il semplice piacere di giocare, è nata l'idea del torneo itinerante di Futsal femminile "Costa delle I-Dee", un nome gioco di parole che richiama la forza e il protagonismo delle sue partecipanti.

Lo sport come cerniera sociale e partecipazione giovanile

Giunto alla sua terza edizione, il torneo ha vissuto uno dei suoi momenti centrali nella tappa di San Calogero. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto europeo "Civic Lab", finanziato dal programma Erasmus+, pensato per promuovere la cittadinanza attiva dei giovani nelle dinamiche locali. Il progetto prevede un importante sbocco internazionale: un viaggio a Bruxelles presso le istituzioni europee, dove i ragazzi del territorio potranno interfacciarsi direttamente con rappresentanti e stakeholder sui temi della partecipazione civica.

A San Calogero, il campo di Futsal ha trasformato l'attività sportiva in una vera festa di comunità. Oltre 35 atlete di tutte le età sono scese in campo, sostenute da spalti gremiti di famiglie, giovani e cittadini di diverse generazioni. Un successo reso possibile anche dalla collaborazione con i volontari dell’Oratorio Santa Paola Frassinetti, che gestiscono il centro sportivo comunale, offrendo una dimostrazione pratica di cura dei beni comuni e partecipazione attiva.

Un segnale forte per la parità di genere

L'evento ha visto la presenza attiva del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di San Calogero, che hanno accolto con entusiasmo Aicem Calabria e i partecipanti, rimarcando il valore istituzionale dell'iniziativa. Attraverso l'educazione non formale e la cooperazione, il torneo "Costa delle I-Dee" si conferma un modello vincente: un linguaggio universale capace di promuovere la parità di genere, costruire relazioni e dimostrare che lo sport è, prima di tutto, uno strumento di inclusione.