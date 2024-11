Finisce con la vittoria del Foggia l'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. Allo Zaccheria i rossoneri vincono 1-0 grazie al gol messo a segno da Peralta al 20esimo del secondo tempo.

La partita

La prima frazione prende il via con il Crotone che ci prova al 6' con il colpo di testa di capitan Golemic dagli sviluppi di un calcio d'angolo: il pallone sorvola la traversa della porta difesa da Dalmasso. I padroni di casa, invece, al 7' si affacciano in avanti e dalla destra è Schenetti a far partire un tiro-cross che mette i brividi alla difesa pitagorica: nessun foggiano, però, riesce a trovare la deviazione. Sempre Schenetti, questa volta al 13', conclude dal limite ma manda il pallone di poco alto. Il primo tempo si chiude con il risultato a occhiali.

Secondo tempo

Nella seconda frazione i locali si buttano subito all'assalto del Crotone alla ricerca della rete del vantaggio. Schenetti di prova ancora da fuori, ma il suo tiro è largo. Al 10' è Petermann che conclude, ma anche in questa occasione la sfera non centra lo specchio della porta. Il gol dei padroni di casa sembra essere nell'aria e arriva al 20'. Il Crotone sbaglia un disimpegno in uscita, dando la possibilità al Foggia di recuperare palla. Iacoponi dalla sinistra serve Peralta, bravo a controllare e battere Branduani. A 10 minuti dal termine Beretta ha la palla del 2-0 ma il portiere pitagorico si supera e salva i suoi murando il tiro del numero 11 foggiano.

Gli Squali cercano l'assalto, alla ricerca del gol dell'1-1, ma Dalmasso si supera a due minuti dal novantesimo sul colpo di testa di Cernigoi che raccoglie il tiro dalla bandierina di Petriccione.

Al secondo minuto di recupero i pitagorici trovano il pareggio ma il direttore di gara annulla. A segnare il gol è Golemic: il capitano rossoblù è in sospetta e dubbia posizione di fuorigioco sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Petriccione. Finisce qui. Il Crotone a questo punto non potrà concedersi passi falsi nel match di ritorno in programma il prossimo 31 maggio allo stadio Ezio Scida.

Il tabellino

FOGGIA: Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann (26’st Vacca), Schenetti (38’st Di Pasquale), Costa (38’st Di Noia); Peralta, Beretta (23’pt Iacoponi). A disp.: Thiam, Raccichini, Rutjens, Capogna. All. Rossi

CROTONE: Branduani; Mogos, Golemic, Cuomo, Giron (42’st Crialese); Petriccione, Vitale (38’st Carraro), Chiricò (38’st Calapai), D’Ursi (26’st Kargbo), Tribuzzi; Gomez (26’st Cernigoi). A disp.: Dini, Lucano, Spaltro, Papini, Gigliotti, Bove, Awua, Pannitteri. All. Zauli

ARBITRO: Perri di Roma 1

MARCATORI: 20’st Peralta (F)

AMMONITI: Bjarkason (F), Kargbo (C), Mogos (C)

SPETTATORI: 10.000