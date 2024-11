Domenica 8 settembre Reggina e Vibonese attraverseranno lo Stretto per affrontare rispettivamente Nuova Igea Virtus e Nissa. Impegni casalinghi invece per Locri e Sambiase, contro Akragas e Siracusa

È ufficialmente iniziato il countdown, che porterà a dare il via al nuovo campionato di Serie D. Domenica 8 settembre, infatti, è in programma alle ore 15 il primo fischio d’inizio del torneo che si concluderà poi il 4 maggio 2025. Nel girone I, quello più a sud, ai nastri di partenza quattro formazioni calabresi: Reggina, Locri, Vibonese e Sambiase.

Nella prima giornata di campionato tutte le calabresi affronteranno formazioni siciliane. La Reggina sarà impegnata a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus. La squadra amaranto, guidata in panchina da Rosario Pergolizzi, è tra le favorite al salto di categoria, ma per raggiungere l’obiettivo dovrà lottare contro squadre come Siracusa e Nissa. In questo caso il fischio d'inizio del match è slittato di un'ora, si inizia dunque alle 16.

Oltre alla Reggina attraverserà lo Stretto anche la Vibonese. I rossoblù di Facciolo saranno di scena a Caltanissetta nel match contro la Nissa.

Impegno casalingo invece per la matricola Sambiase. La squadra allenata da Claudio Morelli, dopo aver vinto lo scorso campionato di Eccellenza, farà il suo nuovo debutto in Serie D ospitando al “D’Ippolito” la corazzata Siracusa, squadra che nelle scorse settimane ha svolto il ritiro pre campionato in Sila a Moccone. Tra le mura amiche anche la prima giornata del Locri. La squadra amaranto allenata da Umberto Scorrano ospiterà allo stadio “Macrì” l’Akragas.

La prima giornata

Castrumfavara-Enna

Pompei-Paternò

Locri-Akragas

Nissa-Vibonese

Nuova Igea Virtus-Reggina

Ragusa-Città di Sant'Agata

Sambiase-Siracusa

Sancataldese-Licata

Scafatese-Acireale