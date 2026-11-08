La squadra di Marchionni archivia la pratica siciliana nei primi 45 minuti e consolida il primato in classifica

Dopo due pareggi consecutivi la Reggina torna al successo e prosegue la sua marcia in vetta alla classifica del girone I. La partenza degli amaranto è a dir poco furibonda. Bastano appena quattro minuti sul cronometro per sbloccare il punteggio: Magrassi si fa trovare pronto in area e incoccia di prima intenzione con un destro secco che trafigge Sciarrino senza lasciargli scampo. L'Enna incassa il colpo ed accusa la sbandata, rischiando di capitolare nuovamente soltanto sessanta secondi più tardi, quando Guida spaventa i padroni di casa coordinandosi da posizione invitante, senza trovare però lo specchio della porta con un pallone che sorvola la traversa.

La fiammata mancata è solo il preludio al raddoppio, che matura poco dopo lungo l'asse Franchini-Magrassi. Pennellata millimetrica del primo dalla corsia di destra e incornata dell'attaccante che, a un metro dalla linea, ringrazia e deposita in rete la sfera della personale doppietta.

Sotto di due reti, i siciliani faticano a imbastire una reazione credibile di fronte a una Reggina padrona del campo sia sul piano del ritmo che del palleggio. La differenza di valori continua a emergere per tutto il resto della prima frazione e gli amaranto vanno pure vicini al punto del definitivo ko prima di guadagnare gli spogliatoi: è Toscano a tentare la fortuna con un piazzato dal limite che sfila di un soffio a lato rispetto al palo sinistro di Sciarrino.

Nel secondo tempo l’Enna rientra dagli spogliatoi con un altro piglio, alzando il baricentro e facendosi vedere dalle parti di Lagonigro con un paio di folate offensive che tengono in allerta la retroguardia amaranto. Al 20’ gli ospiti provano a pungere dalla distanza: Baggi ispira, Rotulo prende la mira e calcia dal limite, ma la conclusione si spegne a lato sul fondo. Nel finale, quando i ritmi sembrano calare, arriva la zampata che chiude definitivamente i conti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rossetti trova il varco giusto e firma il definitivo zero a tre, mettendo di fatto la parola fine alle ostilità.

ENNA-REGGINA 0-3

ENNA: Sciarrino; Caggianello, Mazzone, Licata, Gabrieli, Ntalu, Casacchia, Mannino, Tchaouna, Amore, Scozzari. In panchina: Caputo, Curcio, Polifrone, Di Dio, Marte, Risso, Sow, Canfora, Floridia. In panchina: Allenatore: Cimino (squalificato, in panchina Greco).

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Abonckelet, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma. Allenatore: Marchionni.

Marcatori: 4’pt e 19’pt Magrassi (R), 35’st Rossetti (R)