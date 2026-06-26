Il calciomercato dilettantistico si appresta a varcare la soglia di luglio e, come da tradizione, le temperature iniziano a farsi roventi non solo meteo alla mano, ma anche e soprattutto sulle scrivanie dei direttori sportivi. Tra colpi a effetto, trattative serrate e accordi in via di definizione, a tenere banco in questa sessione è in particolare il valzer delle panchine, mai così in fermento come quest’anno.

Tra le società più attive e ambiziose c'è senza dubbio l'Altomonte, compagine protagonista del campionato di Promozione (Girone A). Dopo un biennio vissuto costantemente ai vertici della classifica, accarezzando concretamente il sogno del salto in Eccellenza, il club rossoblù non vuole nascondersi e punta a un profilo in grado di fare il definitivo salto di qualità.

I profili nel mirino: esperienza contro gioventù vincente

Il casting per la guida tecnica è ufficialmente aperto. Al momento, i fari della dirigenza sembrano essersi accesi su due profili ben distinti per caratteristiche e percorso, ma entrambi di assoluto spessore per la categoria: uno è Alberto Aita, garanzia assoluta per il calcio dilettantistico. Un passato glorioso vissuto sul rettangolo verde e un curriculum da allenatore che parla da sé. La sua ultima avventura lo ha visto protagonista sulla panchina del Corigliano, proprio nel girone A di Promozione, fattore che gli garantisce una profonda conoscenza dell'ambiente e delle avversarie; l'altro è Mario Magarò che rappresenta la nuova linea dei tecnici emergenti. Poco più che trentenne ma già con una bacheca importante, Magarò ha stupito prima alla guida della Morrone (sfiorando i playoff in Promozione) e, nell'ultima stagione, ha compiuto un vero e proprio capolavoro con la DB Rossoblù Luzzi. Alla guida della neopromossa in Eccellenza ha infatti conquistato una storica Coppa Italia Dilettanti, battendo in finale la Deliese.

La situazione

Al momento non c'è ancora nulla di definitivo e la dirigenza dell'Altomonte continua a valutare ogni opzione. Quel che è certo è che l'identikit dei successori tracciato dal club rossoblù conferma la volontà di recitare, anche quest'anno, un ruolo da assoluta protagonista.