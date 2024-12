Il tecnico giallorosso è intervenuto ai nostri microfoni dopo la sfida in casa dei bizantini: «Accettiamo il verdetto del campo, ma il loro portiere è stato davvero strepitoso»

Quarto risultato utile per l'Isola Capo Rizzuto e secondo 0-0 consecutivo. Nel dodicesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, i giallorossi tornano dalla trasferta in casa della Rossanese con un punto che muove ulteriormente la classifica.

Finisce a reti bianche dunque, con gli isolani che rimangono appena dietro la griglia playoff ma che possono anche recriminare per il pareggio, protagonista in questo caso anche il portierino locale, Di Serio, che in almeno un paio di occasioni è decisivo sugli uomini di Gregorace.

Le parole di Gregorace

Proprio Gregorace, ai nostri microfoni, ha analizzato la partita: «Uno 0-0 che a tratti ci sta stretti, ma alla fine ci prendiamo il punto che ha deciso il verdetto sul campo. C'è da dire che se avessimo vinto non avremmo rubato nulla, inoltre il loro portiere è stato decisivo in almeno un paio di occasioni con interventi strepitosi. Sicuramente il verdetto è mezzo vuoto poiché la mia squadra ha fatto veramente una grande partita».

E ancora: «Un'Isola Capo Rizzuto solida e che lavora bene durante la settimana. Bisogna comunque continuare su questa strada e non bisogna mai abbassare la guardia».