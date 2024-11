Il nome dell’ ex allenatore della Vibonese sarebbe finito sul taccuino del club biancoverde e della società dei tre colli. Nel frattempo a Reggio si continua a parlare di Costantino

REGGIO CALABRIA - C’è chi lo vorrebbe in uscita dalla Vigor Lamezia, chi preferirebbe blindarlo sulla piana, e chi, invece, lo immagina già altrove. A Reggio Calabria per esempio. Massimo Costantino è il nome nuovo accostato alla Reggina. Il nuovo corso amaranto potrebbe ripartire dall’imperatore. Sponsorizzato dal direttore sportivo reggino Giacchetta, il quale segue da tempo il tecnico lametino, Costantino potrebbe guidare la squadra dello stretto nella nuova avventura in Lega Pro Unica. Il presidente Foti lo avrebbe inserito sul suo taccuino personale accanto ai vari Cicco Cozza e Mimmo Toscano. Gli ex allenatori rispettivamente di Catanzaro e Cosenza, al momento, restano,però, i preferiti del patron amaranto che vorrebbe affidare la panchina della sua squadra ad un uomo legato storicamente ai colori reggini.

Soda. Nel frattempo a Lamezia Terme il valzer di nomi per la panchina biancoverde non si arresta. Se davvero si dovesse concretizzare l’addio di Costantino, certo, il club di via marconi non rimarrebbe senza guida tecnica. Più di 10 i nomi accostati alla Vigor, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Antonino Soda. Il tecnico calabrese dopo l'esonero dalla Vibonese è pronto ad un'altra avventura. Il suo profilo piace molto, infatti, alla Vigor Lamezia, ma il nome dell'allenatore di Cutro circola anche negli ambienti di Mantova, Matera e Catanzaro. Città in cui ha giocato per 5 stagioni. Un uomo che non dispiacerebbe alla tifoseria catanzarese per i suoi trascorsi in maglia giallorossa, in caso di mancato accordo con Oscar Brevi