Il pluriprimatista italiano sceglie contrada Fossa per vivere e prepararsi alle gare: qui ha trovato condizioni ideali per le immersioni

Sport, mare e territorio: Antonio Mogavero, apneista professionista tra i più titolati in Italia, ha scelto Corigliano Rossano per vivere e allenarsi.

Da circa un mese ha acquistato casa in contrada Fossa, area che si affaccia su un tratto di mare considerato tra i più adatti in Italia per la pratica dell’apnea profonda. Il mare di Rossano, infatti, si presta in modo straordinario a questo tipo di disciplina: profondità elevate, acque limpide, una baia protetta dalle correnti, e la possibilità di immergersi in sicurezza a breve distanza dalla costa.

Un insieme di condizioni rare, che hanno convinto il campione a legarsi al territorio, scegliendolo anche come punto strategico per la preparazione in vista delle gare di giugno.

La scelta di Mogavero non è casuale. Si tratta infatti di un atleta che basa la propria attività su standard di assoluta precisione e sicurezza. L’apneista, nato a Nardò nel 1997 ma cresciuto in Veneto, è membro della Nazionale Italiana FIPSAS dal 2016.

Ha iniziato a praticare apnea nel 2011, partecipando a competizioni ufficiali dal 2015. Nel suo palmarès spiccano: 105 metri in Immersione Libera (FIM) – record stabilito nel 2023 alle Filippine; 81 metri in Apnea senza attrezzi (CNF) – record ottenuto in Honduras; Quattro bronzi mondiali CMAS – due nel 2018 e due nel 2022 .

L’acquisto della casa in contrada Fossa lascia intendere che il legame con Corigliano Rossano sia destinato a durare. Mogavero si sta già allenando nel mare di Rossano e non è da escludere l’ipotesi della creazione di un punto scuola, vista la presenza nei pressi di un rimessaggio nautico e l’interesse del territorio per il turismo sportivo. Un progetto di questo tipo darebbe una spinta decisiva alla valorizzazione dell’area, anche grazie al recente riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuta per la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale.

Accogliere un atleta del calibro di Antonio Mogavero significa molto più di un fatto sportivo. Si tratta di un’occasione concreta per promuovere turismo sostenibile, percorsi formativi legati all’apnea e una cultura del mare basata su rispetto, sicurezza e bellezza naturale.